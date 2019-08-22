В США определились со сроками создания гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты Америки в ближайшие два года получат гиперзвуковое оружие. Об этом рассказали в Пентагоне.
«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос: «Насколько США близки к получению гиперзвукового оружия?». Его слова передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Ранее исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти сообщил, что Вашингтон думает над разработкой гиперзвуковых ракет с баллистическим боеголовками, которые будут «за рамками соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Документ, запрещавший ракеты дальностью 500 до 5500 километров, был заключен между США и СССР в 1988 году, напоминает «Национальная служба новостей». Расторгнуто соглашение было 2 августа этого года по инициативе американской стороны, уточняет «Утро.ру».