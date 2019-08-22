Роскачество обнаружило в воде из электрических чайников формальдегид

В восьми из 30 моделей чайников, продающихся в магазинах, эксперты Роскачества обнаружили токсичное вещество формальдегид, которое появляется в воде во время кипячения. Об этом сообщается на сайте организации.
В рамках эксперимента специалисты взяли 30 разных чайников объемом 1-2 литра. Образцы производства России, Польши, Китая и Турции стоили от 487 до 7880 рублей. В этих чайниках вскипятили воду, а затем оставили ее в них на 12 часов. «Формальдегид обнаружен в воде в чайнике после кипячения в восьми из 30 случаев», — отметили исследователи. Они уточнили, что в трех моделях чайников после каждого последующего кипячения вода становилась все хуже.
По словам замглавы Роскачества Андрея Белоусова, формальдегид, выделяющийся из корпуса чайника, попадает в воду «в количествах, превышающих санитарно-эпидемиологические требования» и оказывает «негативное воздействие» на организм человека. При этом по закону выделение этого вещества не считается дефектом изделия.
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Даже в низких концентрациях вещество раздражает кожу, глаза и носоглотку. К симптомам отравления формальдегидом относятся бледность, упадок сил, депрессия, затрудненное дыхание, головная боль.