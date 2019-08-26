Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу стран «Большой семерки», которая пройдет в США.
«Он (Владимир Путин — прим. ред.) был частью „Большой восьмерки“, потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек. Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — заявил Трамп на пресс-конференции. Политика цитирует RT. Американский лидер добавил, что Россия была исключена из G8 из-за того, что Путин «перехитрил» предшественника Трампа — Барака Обаму.
Россия прекратила свое членство в «Большой восьмерке» по инициативе европейских лидеров в 2014 году, после присоединения Крыма. Полуостров вошел в состав РФ по итогам всенародного референдума. Этому предшествовал майдан и смена власти на Украине. В конце августа этого года Трамп на встрече G7 пытался убедить коллег в необходимости вернуть Россию в состав международного клуба. Все участники G7, кроме премьер-министра Италии Джузеппе Конте, выступили против. Представитель Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, напоминает «Национальная служба новостей».