Челябинский губернатор сделал своих заместителей полностью универсальными

Алексей Текслер подписал документ о взаимозаменяемости подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер перераспределил обязанности между своими заместителями и прописал порядок, кто кого замещает, на случай отсутствия того или иного вице-губернатора. Соответствующее постановление, подписанное Текслером, появилось 27 августа.

Первый вице-губернатор Виктор Мамин теперь курирует работу комитета по мобилизационной работе. Раньше этот комитет находился в зоне ответственности первого вице-губернатора по социальным вопросам Евгения Редина, который 10 июля ушел в отставку, и этот пост заняла Ирина Гехт.

Если Мамин отсутствует на работе, его обязанности исполняет вице-губернатор Евгений Голицын. Если оба чиновника не могут быть на рабочем месте, полномочия Мамина отходят к Гехт. Саму Гехт может заменять вице-губернатор Вадим Евдокимов, а если нет и Евдокимова, то за ее работу отвечает Мамин. Соответственно, Евдокимова может заменять Гехт или вице-губернатор Егор Ковальчук.

По такой же схеме вице-губернатора Сергея Шаля может заменять вице-губернатор Сергей Сушков или Ковальчук. В случае отсутствия Ковальчука его полномочия переходят к Мамину или Сушкову. Если Сушкова нет на работе, его обязанности исполняют вице-губернатор Олег Климов или Шаль. Климова могут заменять Шаль или Сушков.