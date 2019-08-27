Минтранс хочет вдвое увеличить сумму на подготовку пилотов

Стоимость подготовки одного пилота гражданской авиации в РФ составляет 600 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Средняя стоимость подготовки одного пилота в России составляет порядка 600 тыс. рублей. Соответствующие данные распространила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

«Сейчас суммы примерно такие, это довольно мало для того, чтобы обучить большое количество профессиональных летчиков. Нужно эту сумму (600 тыс. рублей — прим. ред.) увеличить вдвое. Министерство транспорта намерено предложить правительству вдвое увеличить финансирование подготовки российских пилотов», — цитирует чиновницу РИА «Новости». Петрова уточнила, что государству необходимо ежегодно тратить на подготовку квалифицированных пилотов 4 млрд рублей и еще около 450 млн на питание и обмундирование обучающихся.

Также глава департамента Минтранса пояснила, что ведомство предложило усовершенствовать систему подготовки пилотов после катастрофы SSJ100 в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой в начале мая погиб 41 человек. Тогда после вылета из столичного аэропорта в Мурманск в лайнер попала молния, и экипаж принял решение вернуться в Москву, напоминает «Национальная служба новостей». При посадке стойки шасси подломились, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.