Пермские депутаты разрешили себе тратить больше денег на гостей

Депутаты пермской городской думы могут потратить на гостя в буфете 1500 рублей, а в столовых — еще 3000 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депутаты пермской городской думы увеличили предельную сумму трат на представительские расходы. Данное решение народные избранники поддержали почти единогласно, из 27 голосовавших депутатов воздержался только один.

«Проектом решения предлагается внести изменения в части увеличения данной статьи расходов до 1500 рублей на буфетное обслуживание и до 3000 рублей в сутки на питание на одного члена делегации», — озвучил принимаемые изменения заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов. Депутат отметил, что увеличение происходит впервые с 2007 года и необходимо для проведения различных мероприятий в связи с подготовкой к празднованию трехсотлетия Перми.

По словам руководителя аппарата гордумы Сергея Романюты, принятая норма не предполагает увеличения общей сметы «представительских расходов», а лишь позволяет единоразово тратить больше. При этом в год Пермская городская дума на подобные цели тратит около десяти миллионов рублей.