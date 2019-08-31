Возбуждено третье уголовное дело по статье о ворах в законе

Третье уголовное дело по новой уголовной статье для лидеров преступных группировок возбуждено в России. Фигурантом, по сообщениям СМИ, стал Ираклий Джабуа, также известный как Ика Ростовский.
«Фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в криминальном мире стал Ираклий Джабуа, известный как Ика Ростовский», — передает РЕН ТВ. Как сообщается, Ика Ростовский ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и мошенничество, в последнее время он содержался в московском Центре временного содержания иностранных граждан.
Закон, ужесточающий уголовную ответственность для лидеров преступных сообществ и криминальных авторитетов вступил в силу в этом году. Занятие высшего положения в преступной иерархии в соответствии со статьей 210.1 УК РФ наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и штрафом в 5 млн рублей.
В июле этого года аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении Джумбера Байрамиди по кличке Бончо, однако фигурант скрылся за рубежом. Первого же фигуранта, которого будут судить по новому закону, силовики задержали еще в мае в Томске, напоминает телеканал 360.