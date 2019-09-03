В российском селе школьников отправили учиться в медпункт к больным туберкулезом

Дети должны будут учиться в одном здании с больными (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученики Суйгинской средней школы, расположенной в Молчановском районе Томской области, проведут новый учебный год в больнице. Образовательное учреждение находится в аварийном состоянии, поэтому детей разместили в местном фельдшерско-акушерском пункте.

«Мы все в шоке. В помещении ужасный запах клея, туалета в здании нет, кормить детей никто не будет. Утром в больницу приходят отмечаться больные туберкулезом», — приводит информационное агентство ТВ2 слова члена родительского комитета Елены Поповой.

Также собеседница издания добавила, что территорию медицинского учреждения от места импровизированной школы разграничили шкафчиком и ширмой. Родители остались недовольны решением властей разместить школьников в больнице и заявили, что оставят детей на домашнем обучении. Врио директора школы Елена Чаусова уточнила, что учебное учреждение находится в процессе лицензирования и «детей на неделю распустили».

Глава Молчановского района Юрий Сальков сообщил журналистам, что в данный момент в здании школы ведется проверка, по итогам которой будут определены сроки и стоимость ремонта. Также власти планируют выяснить, на что именно были потрачены 25 миллионов рублей, выделенные школе на капитальный ремонт в 2013 году. Подтвердить эти данные корреспонденту «URA.RU» не удалось, так как на момент публикации новости источников информации не было на рабочем месте.