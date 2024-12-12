12 декабря 2024

Блинкен объявил о выделении военной помощи Украине на 500 млн долларов

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Блинкен пообещал Украине пакет новой помощи, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS
Блинкен пообещал Украине пакет новой помощи, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS Фото:
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Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной помощи Украине, общей стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Помощь будет предоставлена из запасов Пентагона и включает в себя средства для защиты от различных угроз, в том числе биологических, химических и ядерных.

«В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные», — указал Блинкен в своем заявлении, говорится на официальном сайте госдепа.

Европейский комиссар по внешним делам Кая Каллас выразила мнение, что страны Европейского Союза должны будут продолжать оказывать поддержку Украине в случае уменьшения американской помощи, передает RT. Дональд Трамп выразил мнение, что в настоящее время основной фактор риска представляет собой «неразумное решение» Владимира Зеленского осуществлять атаки на территорию России.

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Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной помощи Украине, общей стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Помощь будет предоставлена из запасов Пентагона и включает в себя средства для защиты от различных угроз, в том числе биологических, химических и ядерных. «В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные», — указал Блинкен в своем заявлении, говорится на официальном сайте госдепа. Европейский комиссар по внешним делам Кая Каллас выразила мнение, что страны Европейского Союза должны будут продолжать оказывать поддержку Украине в случае уменьшения американской помощи, передает RT. Дональд Трамп выразил мнение, что в настоящее время основной фактор риска представляет собой «неразумное решение» Владимира Зеленского осуществлять атаки на территорию России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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