Блинкен объявил о выделении военной помощи Украине на 500 млн долларов

Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной помощи Украине, общей стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Помощь будет предоставлена из запасов Пентагона и включает в себя средства для защиты от различных угроз, в том числе биологических, химических и ядерных.
«В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные», — указал Блинкен в своем заявлении, говорится на официальном сайте госдепа.
Европейский комиссар по внешним делам Кая Каллас выразила мнение, что страны Европейского Союза должны будут продолжать оказывать поддержку Украине в случае уменьшения американской помощи, передает RT. Дональд Трамп выразил мнение, что в настоящее время основной фактор риска представляет собой «неразумное решение» Владимира Зеленского осуществлять атаки на территорию России.
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