«Сбер» будет искать новые лекарства от онкологии с помощью ИИ

В первом квартале 2025 года Сбербанк в сотрудничестве с Институтом искусственного интеллекта AIRI запустит новый центр, который будет заниматься разработкой лекарств, в том числе от онкологии с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом стало известно на конференции AI Journey от Андрея Белевцева, старшего вице-президента и руководителя блока «Технологическое развитие» Сбербанка.
«В рамках стратегии центра планируется поиск биологических мишеней с привлечением фармацевтических компаний-партнеров, генерация новых молекул, валидация и доклинические исследования. Стартовыми направлениями центра станут работы по поиску лекарственных молекул для терапии онкологии и болезни Альцгеймера, а также для борьбы с диабетом и ожирением», — рассказал «Ведомостям» Белевцев.
Центр будет акцентировать свои усилия на разработке новаторских препаратов для лечения нескольких серьезных заболеваний, включая онкологию и Альцгеймера. Ключевой особенностью центра станет применение передовых методов искусственного интеллекта для поиска и разработки лекарственных молекул, что обещает значительные прорывы в медицине.
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