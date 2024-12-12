В России заметили редкую боевую машину десанта БМД-3

Редкая боевая машина десанта БМД-3 была замечена во время перевозки на территории России. Видео с перевозкой БМД-3 на трейлере опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Очередная редкая БМД-3 засветилась на танковозе где-то на территории России», — сообщает «Военный Осведомитель». На опубликованных кадрах видно, как тягач транспортирует боевую машину по дороге общего пользования. По информации канала, БМД-3 ранее использовались в рамках подготовки бойцов.
В 1990 году Советская армия включила в свой арсенал боевую машину десанта БМД-3. Это военное транспортное средство оснащено 7,62-миллиметровым пулеметом и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. БМД-3, относящаяся к категории легкой бронетехники, способна защитить экипаж от пуль стрелкового оружия. В период до 1997 года было произведено 137 таких машин.
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