12 декабря 2024

В России заметили редкую боевую машину десанта БМД-3

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные машины использовались в качестве учебных на одном из полигонов
Данные машины использовались в качестве учебных на одном из полигонов Фото:

Редкая боевая машина десанта БМД-3 была замечена во время перевозки на территории России. Видео с перевозкой БМД-3 на трейлере опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Очередная редкая БМД-3 засветилась на танковозе где-то на территории России», — сообщает «Военный Осведомитель». На опубликованных кадрах видно, как тягач транспортирует боевую машину по дороге общего пользования. По информации канала, БМД-3 ранее использовались в рамках подготовки бойцов.

В 1990 году Советская армия включила в свой арсенал боевую машину десанта БМД-3. Это военное транспортное средство оснащено 7,62-миллиметровым пулеметом и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. БМД-3, относящаяся к категории легкой бронетехники, способна защитить экипаж от пуль стрелкового оружия. В период до 1997 года было произведено 137 таких машин.

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Редкая боевая машина десанта БМД-3 была замечена во время перевозки на территории России. Видео с перевозкой БМД-3 на трейлере опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Очередная редкая БМД-3 засветилась на танковозе где-то на территории России», — сообщает «Военный Осведомитель». На опубликованных кадрах видно, как тягач транспортирует боевую машину по дороге общего пользования. По информации канала, БМД-3 ранее использовались в рамках подготовки бойцов. В 1990 году Советская армия включила в свой арсенал боевую машину десанта БМД-3. Это военное транспортное средство оснащено 7,62-миллиметровым пулеметом и 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. БМД-3, относящаяся к категории легкой бронетехники, способна защитить экипаж от пуль стрелкового оружия. В период до 1997 года было произведено 137 таких машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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