ЕС хочет разорвать связи с Россией в энергетике: какие страны пострадают в самую холодную зиму

ЕС хочет избавиться от зависимости от России в энергетике

12 декабря 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Европу ожидает самая холодная зима Фото: Роман Наумов © URA.RU В Евросоюзе озвучили намерение полностью отказаться от российского газа, чтобы снизить цены на энергоносители. При этом главными покупателями российского газа по итогам периода с января по август стали Франция, Венгрия и Испания. О том, какие страны могут пострадать этой зимой — в материале URA.RU. Какие страны зависят от российских энергоресурсов По данным Евростата, самыми крупными покупателями российского газа в Европе стали Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта. На четвертом и пятом месте расположились Италия и Греция соответственно. В период с января по август текущего года общая стоимость природного ресурса для стран ЕС составила 9 млрд евро. При этом трубопроводный газ стал главным в экспорте — на него пришлось более 4,5 млрд, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 млрд евро. Почему они продолжают покупать газ В середине ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с «Известиями» объяснил, почему страны Европы так сильно заинтересованы в российском газе. По его словам, он дешевле энергоресурса от других поставщиков. Кроме того, поставки из РФ надежнее. При этом эксперт предположил, что импорт трубопроводного газа из РФ будет только наращиваться. Полный отказ Европы от поставок энергетических ресурсов из России Дэн Йоргенсен, еврокомиссар по вопросам энергетики, заявил о планах Европы полностью отказаться от поставок из РФ. «Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — добавил он. Его слова приводит Politico. Политик также подчеркнул важность использования возобновляемых источников топлива. Такое решение совместно с полным разрывом поставок якобы снизят зависимость Европы от РФ. Европу ждет самая холодная зима В Европе ожидается самая холодная зима с момента отказа от газа из России. Это может стать причиной значительно роста цен на энергоносители. Кроме того, погодные условия приведут к повышению энергетических рисков. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. По мнению издания, стремительно истощающиеся запасы газа и отказ от поставок из РФ создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе озвучили намерение полностью отказаться от российского газа, чтобы снизить цены на энергоносители. При этом главными покупателями российского газа по итогам периода с января по август стали Франция, Венгрия и Испания. О том, какие страны могут пострадать этой зимой — в материале URA.RU. По данным Евростата, самыми крупными покупателями российского газа в Европе стали Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта. На четвертом и пятом месте расположились Италия и Греция соответственно. В период с января по август текущего года общая стоимость природного ресурса для стран ЕС составила 9 млрд евро. При этом трубопроводный газ стал главным в экспорте — на него пришлось более 4,5 млрд, а на сжиженный природный газ (СПГ) — 4,4 млрд евро. В середине ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с «Известиями» объяснил, почему страны Европы так сильно заинтересованы в российском газе. По его словам, он дешевле энергоресурса от других поставщиков. Кроме того, поставки из РФ надежнее. При этом эксперт предположил, что импорт трубопроводного газа из РФ будет только наращиваться. Дэн Йоргенсен, еврокомиссар по вопросам энергетики, заявил о планах Европы полностью отказаться от поставок из РФ. «Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — добавил он. Его слова приводит Politico. Политик также подчеркнул важность использования возобновляемых источников топлива. Такое решение совместно с полным разрывом поставок якобы снизят зависимость Европы от РФ. В Европе ожидается самая холодная зима с момента отказа от газа из России. Это может стать причиной значительно роста цен на энергоносители. Кроме того, погодные условия приведут к повышению энергетических рисков. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. По мнению издания, стремительно истощающиеся запасы газа и отказ от поставок из РФ создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе.