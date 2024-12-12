Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя РФ

Президент России Владимир Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, генерала Виктора Золотова, с присвоением ему высшего звания Героя России! Сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал руководитель Чечни в своем telegram-канале.
Кадыров также отметил хладнокровие и мужество Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине, который лично посещает позиции бойцов на передовой. По его мнению, «таким должен быть боевой генерал».
Ранее Кадыров назвал директора Росгвардии преданным и надежным соратником президента Путина. По его словам, он горд, что имеет возможность называть его «другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины».
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