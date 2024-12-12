Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя РФ

Кадыров сообщил о высшей награде директору Росгвардии

13 декабря 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Главе Росгвардии присвоили высшую награду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, генерала Виктора Золотова, с присвоением ему высшего звания Героя России! Сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал руководитель Чечни в своем telegram-канале. Кадыров также отметил хладнокровие и мужество Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине, который лично посещает позиции бойцов на передовой. По его мнению, «таким должен быть боевой генерал». Ранее Кадыров назвал директора Росгвардии преданным и надежным соратником президента Путина. По его словам, он горд, что имеет возможность называть его «другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, генерала Виктора Золотова, с присвоением ему высшего звания Героя России! Сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал руководитель Чечни в своем telegram-канале. Кадыров также отметил хладнокровие и мужество Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине, который лично посещает позиции бойцов на передовой. По его мнению, «таким должен быть боевой генерал». Ранее Кадыров назвал директора Росгвардии преданным и надежным соратником президента Путина. По его словам, он горд, что имеет возможность называть его «другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины».