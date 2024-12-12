12 декабря 2024

Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя РФ

Кадыров сообщил о высшей награде директору Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, золотов виктор
Главе Росгвардии присвоили высшую награду Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, генерала Виктора Золотова, с присвоением ему высшего звания Героя России! Сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал руководитель Чечни в своем telegram-канале.

Кадыров также отметил хладнокровие и мужество Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине, который лично посещает позиции бойцов на передовой. По его мнению, «таким должен быть боевой генерал».

Ранее Кадыров назвал директора Росгвардии преданным и надежным соратником президента Путина. По его словам, он горд, что имеет возможность называть его «другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины».

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Президент России Владимир Путин присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, генерала Виктора Золотова, с присвоением ему высшего звания Героя России! Сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал руководитель Чечни в своем telegram-канале. Кадыров также отметил хладнокровие и мужество Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине, который лично посещает позиции бойцов на передовой. По его мнению, «таким должен быть боевой генерал». Ранее Кадыров назвал директора Росгвардии преданным и надежным соратником президента Путина. По его словам, он горд, что имеет возможность называть его «другом и братом, а также активно взаимодействовать во благо нашей великой Родины».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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