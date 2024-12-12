12 декабря 2024

«Ведомости»: в руководство ЛДПР войдет лидер другой партии

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Ожидается, что кадровые перестановки в высшем совете партии произойдут на очередном съезде
Ожидается, что кадровые перестановки в высшем совете партии произойдут на очередном съезде Фото:

Сейчас ведутся переговоры о включении в высший совет ЛДПР экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с партийными планами.

«Вариант с включением Бабкина в высший совет ЛДПР действительно обсуждается. Но никаких гарантий принятия такого решения нет», — свои источники цитируют «Ведомости». 

Съезд ЛДПР состоится 13 декабря на ВДНХ. Его официальная повестка еще не публиковалась, но уже известная, что основной мотив встречи — 35-летие партии. Ранее по случаю юбилея развернутое интервью телеканалу 360 дал лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

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Сейчас ведутся переговоры о включении в высший совет ЛДПР экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с партийными планами. «Вариант с включением Бабкина в высший совет ЛДПР действительно обсуждается. Но никаких гарантий принятия такого решения нет», — свои источники цитируют «Ведомости».  Съезд ЛДПР состоится 13 декабря на ВДНХ. Его официальная повестка еще не публиковалась, но уже известная, что основной мотив встречи — 35-летие партии. Ранее по случаю юбилея развернутое интервью телеканалу 360 дал лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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