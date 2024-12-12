«Ведомости»: в руководство ЛДПР войдет лидер другой партии

Сейчас ведутся переговоры о включении в высший совет ЛДПР экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с партийными планами.
«Вариант с включением Бабкина в высший совет ЛДПР действительно обсуждается. Но никаких гарантий принятия такого решения нет», — свои источники цитируют «Ведомости».
Съезд ЛДПР состоится 13 декабря на ВДНХ. Его официальная повестка еще не публиковалась, но уже известная, что основной мотив встречи — 35-летие партии. Ранее по случаю юбилея развернутое интервью телеканалу 360 дал лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.
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