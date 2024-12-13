В Запорожской области бойцы ВСУ оставили тела своих погибших сослуживцев на полях боя в районе села Работино. Об этом сообщил старший расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Белый».
«Выбили противника с занимаемых позиций в районе Работино. Заняли окопы. При осмотре местности было обнаружено много тел. Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали. Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — рассказал «Белый» в беседе с РИА Новости.
Работино, расположенное в Запорожской области на ореховском направлении, находится на передовой линии фронта. По утверждениям киевских властей, это село стало ключевым успехом контрнаступательной операции ВСУ, начатой в июне прошлого года на этом направлении. Для осуществления операции по его освобождению Украина задействовала бригады со стратегического резерва, которые прошли подготовку по западным стандартам. В середине мая военная группировка «Днепр» завершила операцию по полному освобождению Работино.
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