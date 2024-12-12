12 декабря 2024

В Молдавии введут режим ЧП из-за Украины

Молдавия вводит ЧП с 16 декабря из-за неопределенности с транзитом газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время ЧП из-за отсутствия поставок газа спецкомиссия будет издавать указы
Во время ЧП из-за отсутствия поставок газа спецкомиссия будет издавать указы Фото:

Парламент Молдавии принял решение о введении чрезвычайного положения на республики с 16 декабря 2024 года на два месяца из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. Инициатива по введению ЧП исходила от премьер-министра Дорина Речана и была поддержана парламентом.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — говорится в постановлении, одобренном депутатами Партии действия и солидарности. Во время действия ЧП правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получает право издавать обязательные к исполнению распоряжения для государственных учреждений и экономических агентов.

Ранее URA.RU писало о страхе властей Молдавии остаться без российского газа. Вице-премьер республики Олег Серебрян говорил, что прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы настоящей гуманитарной катастрофой.

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Парламент Молдавии принял решение о введении чрезвычайного положения на республики с 16 декабря 2024 года на два месяца из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. Инициатива по введению ЧП исходила от премьер-министра Дорина Речана и была поддержана парламентом. «Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года», — говорится в постановлении, одобренном депутатами Партии действия и солидарности. Во время действия ЧП правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получает право издавать обязательные к исполнению распоряжения для государственных учреждений и экономических агентов. Ранее URA.RU писало о страхе властей Молдавии остаться без российского газа. Вице-премьер республики Олег Серебрян говорил, что прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы настоящей гуманитарной катастрофой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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