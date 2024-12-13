В Москве заочно судят бельгийского наемника ВСУ

Мосгорсуд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Бельгии Хусейна Джетмира, который обвиняется в наемничестве. Согласно материалам суда, Джетмир участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе интернационального легиона.
«Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наемничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Джетмир, 25-летний бельгиец, в настоящее время находится в международном розыске.
Заочное судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, чтобы предотвратить разглашение информации, охраняемой законом. В процессе слушаний ожидается допрос российских военнослужащих в качестве свидетелей. Согласно уголовному законодательству, за наемничество Джетмиру может грозить наказание в форме лишения свободы на период от семи до 15 лет.
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