В Москве заочно судят бельгийского наемника ВСУ

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В Москве начали заочно судить бельгийского легионера за наемничество
В Москве начали заочно судить бельгийского легионера за наемничество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мосгорсуд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Бельгии Хусейна Джетмира, который обвиняется в наемничестве. Согласно материалам суда, Джетмир участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе интернационального легиона.

«Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наемничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Джетмир, 25-летний бельгиец, в настоящее время находится в международном розыске.

Заочное судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, чтобы предотвратить разглашение информации, охраняемой законом. В процессе слушаний ожидается допрос российских военнослужащих в качестве свидетелей. Согласно уголовному законодательству, за наемничество Джетмиру может грозить наказание в форме лишения свободы на период от семи до 15 лет.

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Мосгорсуд начал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Бельгии Хусейна Джетмира, который обвиняется в наемничестве. Согласно материалам суда, Джетмир участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе интернационального легиона. «Мосгорсуд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении подданного Бельгии Хусейна Джетмира, обвиняемого в наемничестве после участия в составе интернационального легиона в конфликте с Россией на Украине», — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Джетмир, 25-летний бельгиец, в настоящее время находится в международном розыске. Заочное судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, чтобы предотвратить разглашение информации, охраняемой законом. В процессе слушаний ожидается допрос российских военнослужащих в качестве свидетелей. Согласно уголовному законодательству, за наемничество Джетмиру может грозить наказание в форме лишения свободы на период от семи до 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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