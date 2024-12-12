ВС РФ добились успехов в Курской области: главное об СВО на 12 декабря

ВС РФ освободили населенный пункт в Курской области
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ВС РФ уничтожили американскую ББМ в Харьковской области
ВС РФ уничтожили американскую ББМ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продолжает успешно продвигаться на курском и донецком направлениях, зачистив Новоивановку и Зарю от украинских сил. Также с помощью FPV-дрона ВС РФ нанесли удар по американской бронемашине Humvee с личным составом ВСУ в Харьковской области. Главное о спецоперации к вечеру 12 декабря — в материале URA.RU.

ВС РФ освободили территории в Курской области и ДНР

Российской армии удалось освободить от украинских сил Новоивановку в Курской области и взять под контроль село Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  Общие потери ВСУ с начала вторжения Украины в российский регион составили уже более 40 тысяч военных, добавили в ведомстве.

Обстановка на харьковском направлении

ВС РФ закрепились на западном берегу Оскола под Купянском

Полковник Виталий Киселев сообщил, что российским солдатам удалось переправиться через реку Оскол у Купянска и создать плацдарм для дальнейших боев. Он добавил, что подразделения успешно преодолели две переправы, несмотря на попытки противника выбить их. По его словам, плацдарм в дальнейшем позволит увеличить подвоз личного состава и техники. Он также отметил, что на харьковском направлении ситуация стабильна, несмотря на то, что противник оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает резервы.

Операторы БПЛА готовят штурмовикам плацдарм для наступления в Харьковской области

Операторы БПЛА создают плацдарм для штурмовиков в Харьковской области с помощью самодельных дронов. Операторы 1-го танкового полка используют их для сброса боеприпасов и разминирования территорий, а также они проводят на них тренировки для повышения точности. Эти дроны также помогают пробивать минные поля и уничтожать блиндажи, способствуя продвижению фронта к Купянску, передает Пятый канал.

FPV-дрон уничтожил бронемашину Humvee с солдатами ВСУ

FPV-дрон группировки войск «Запад» уничтожил боевую бронированную машину американского производства Humvee с личным составом ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Жителей села Запорожской области начали эвакуировать

Жители подконтрольного Украине села Малая Токмачка (Запорожская область) начали экстренно покидать свои дома. В регионе украинские власти объявили эвакуацию для защиты местного населения от последствий боевых действий. По данным полиции, часть жителей уже покинула село, однако некоторые до сих пор остаются в своих домах.

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Российская армия продолжает успешно продвигаться на курском и донецком направлениях, зачистив Новоивановку и Зарю от украинских сил. Также с помощью FPV-дрона ВС РФ нанесли удар по американской бронемашине Humvee с личным составом ВСУ в Харьковской области. Главное о спецоперации к вечеру 12 декабря — в материале URA.RU. ВС РФ освободили территории в Курской области и ДНР Российской армии удалось освободить от украинских сил Новоивановку в Курской области и взять под контроль село Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  Общие потери ВСУ с начала вторжения Украины в российский регион составили уже более 40 тысяч военных, добавили в ведомстве. Обстановка на харьковском направлении ВС РФ закрепились на западном берегу Оскола под Купянском Полковник Виталий Киселев сообщил, что российским солдатам удалось переправиться через реку Оскол у Купянска и создать плацдарм для дальнейших боев. Он добавил, что подразделения успешно преодолели две переправы, несмотря на попытки противника выбить их. По его словам, плацдарм в дальнейшем позволит увеличить подвоз личного состава и техники. Он также отметил, что на харьковском направлении ситуация стабильна, несмотря на то, что противник оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает резервы. Операторы БПЛА готовят штурмовикам плацдарм для наступления в Харьковской области Операторы БПЛА создают плацдарм для штурмовиков в Харьковской области с помощью самодельных дронов. Операторы 1-го танкового полка используют их для сброса боеприпасов и разминирования территорий, а также они проводят на них тренировки для повышения точности. Эти дроны также помогают пробивать минные поля и уничтожать блиндажи, способствуя продвижению фронта к Купянску, передает Пятый канал. FPV-дрон уничтожил бронемашину Humvee с солдатами ВСУ FPV-дрон группировки войск «Запад» уничтожил боевую бронированную машину американского производства Humvee с личным составом ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Жителей села Запорожской области начали эвакуировать Жители подконтрольного Украине села Малая Токмачка (Запорожская область) начали экстренно покидать свои дома. В регионе украинские власти объявили эвакуацию для защиты местного населения от последствий боевых действий. По данным полиции, часть жителей уже покинула село, однако некоторые до сих пор остаются в своих домах.
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