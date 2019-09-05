В Югре за подделку документов возбудили уголовное дело против полицейского

Полицейскому грозит до пяти лет заключения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственным отделом Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении старшей дознавательницы первого отдела полиции УМВД города. Женщину-полицейского подозревают в подделке протоколов допроса и осмотра документов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовом ведомстве.

«Расследуя уголовное дело, по которому житель Нижневартовска подозревался в фиктивной регистрации десяти иностранных граждан в квартире, дознавательница подделала протоколы допроса свидетеля, постановление о выемке и протокол осмотра документов», — добавил собеседник.

Источники добавляют, что следствию еще предстоит выяснить, чем руководствовалась дознавательница, подозреваемая в преступлении. «Один из вероятных мотивов — полученные от ею в качестве взятки деньги», — резюмирует информатор.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником». Максимальная санкция по нему — лишение свободы до пяти лет. В следственном управлении следственного комитета РФ по Югре официально отказались комментировать эти факты.