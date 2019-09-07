Перед отправкой Цемаха на родину его допросили голландские следователи Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Нидерланды пытались договориться с властями Украины, чтобы не отправлять фигуранта дела о гибели Boeing над Донбассом Владимира Цемаха в Россию. Об этом сообщил глава голландского МИД Стефан Блок, пишут зарубежные СМИ

Стефан Блок отправил парламенту письмо, где заявил, что Нидерланды несколько раз контактировали с Украиной с целью оставить Цемаха в стране, сообщает «Интерфакс». «По мнению Блока, хотя Цемаха удалось допросить до того, как он отбыл из Украины в Россию, его участие в обмене заключенными все равно „крайне прискорбно“», — пишет издание. Власти Нидерландов ожидают, что Россия будет сотрудничать со следствием.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что боялся срыва обмена заключенными из-за Владимира Цемаха. Он подтвердил, что перед отправкой на родину мужчину допросили голландские следователи.

Владимир Цемах стал одним из участников обмена заключенными между Россией и Украиной. 7 сентября он вместе с другими гражданами России вернулся на родину.

Летевший из Амстердам в Куала-Лумпур Boeing авиакомпании «Малайзийских авиалиний» был сбит над Донецкой областью в 2014 году. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследованием произошедшего занимается следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии.