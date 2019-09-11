Челябинским экс-полицейским, пытавшим задержанных, смягчили наказание

Защита намерена добиваться полного оправдания оперативников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-полицейские Михаил Аминов и Владик Кучугулов, осужденные за пытки задержанных в Озерске, не будут отбывать наказание в колонии. Такое решение принял Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию защиты и уменьшив срок лишения свободы бывшим силовикам.

«Аминов и Кучугулов освобождены от наказания за преступление по ч.1 ст. 309 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Срок наказания каждому снижен до трех лет лишения свободы, Аминову в качестве смягчающего обстоятельства учтено наличие статуса „Ветеран боевых действий“», — пояснили «URA.RU» в суде.

«Я рад, что мои подзащитные скоро выйдут на свободу, поскольку каждый день содержания в СИЗО засчитывался им за полтора. Получив полное определение суда, мы будем решать вопрос о подаче апелляции в Седьмой кассационный суд, который начнет работать в Челябинске с октября», — сообщил «URA.RU» адвокат одного из экс-силовиков Константин Акулич.

Два года назад трое жителей Озерска напали на сотрудника ГИБДД, который в итоге попал в больницу с переломом челюсти. Оперативники Аминов и Кучугулов задержали подозреваемых в нападении, один из них — рецидивист — потом заявил, что его пытали в ИВС. Суд признал, что полицейские, добиваясь признания, избивали всех троих, а также использовали электрошокер.