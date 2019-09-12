В пермской колонии, где «ломали» воров в законе, нашли нарушения

Прокуратура через суд добивается улучшения условий содержания заключенных в соликамской колонии «Белый лебедь», которая прославилась тем, что в ней «ломали» воров в законе. Администрация пенитенциарного учреждения игнорировала требования надзорного органа, поэтому прокурор обратился в суд.
«В отдельных помещениях, где содержатся осужденные, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция либо вентиляционное оборудование находится в неисправном состоянии. В связи с этим прокурор обратился в суд», — сообщает прокуратура Прикамья.
Требования надзорного органа суд удовлетворил в полном объеме и обязал колонию (ИК-1 ФКУ ОИК-2 ГУФСИН России по Пермскому краю) привести в нормативное состояние помещения камерного типа. Средства должны быть выделены ФСИН России и региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний.
Колония «Белый лебедь» находится в Соликамске. В конце августа скончался один из ее создателей, генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. По неофициальной информации, он внедрил методы позволившие «сломать около 130 воров в законе».