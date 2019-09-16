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Югорского мэра не позвали на банкет по поводу инаугурации подчиненного

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, усталость, трубецкой андрей, закрытые глаза
Андрею Трубецкому пришлось ограничиться формальными поздравлениямиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главу Сургутского района Андрея Трубецкого не позвали на инаугурацию главы поселка Нижнесортымский Петра Рымарева. Об этом «URA.RU» рассказали гости состоявшегося накануне праздника.

«Были нефтяники, политики, близкие друзья и коллеги Рымарева, а Трубецкого даже не звали», — на условиях анонимности рассказал один из гостей.

Рымарев победил на прошедших 8 сентября выборах, обойдя кандидата Лаврентия Лобазова, которого называли «человеком Трубецкого». Праздник по этому поводу избранный глава Нижнесортымского устроил только 14 сентября в местном культурно-досуговом центре «Кристалл». На нем, по словам очевидцев, присутствовали чуть более 50 человек. В пресс-службе администрации Сургутского района на вопрос о том, получал ли Трубецкой приглашение на этот праздник, ответили: «Даже если бы он захотел присутствовать на инаугурации, то не смог [бы], потому что в отпуске. Вообще, глава на своей странице [в соцсетях] поздравлял всех победителей в выборах». Сам Рымарев никак не прокомментировал отсутствие Трубецкого на празднике.

За конфликтом Трубецкого и Рымарева «URA.RU» следит уже не первый месяц. Власти Сургутского района никак не могут передать канализационно-очистные сооружения (КОС) на баланс Нижнесортымского. На этом фоне Рымарев даже отказался идти на выборы от «Единой России», заручившись поддержкой «Сургутнефтегаза», для которого Нижнесортымкский исторически является ключевым населенным пунктом. В «СНГ» неоднократно посылали сигналы Трубецкому, убеждая его в том, что конфликт пора улаживать, но пока этого не произошло.

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