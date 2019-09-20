Лидера национальной диаспоры в Кургане арестовали за фальшивые экзамены для мигрантов

Лидера одной из национальных диаспор Курганской области обвинили в организации фальшивых экзаменов для иностранцев. Их сдача нужна для разрешения на проживание и работу в России, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного УФСБ.
«В период с декабря 2018 года по апрель 2019 года лидер национальной диаспоры разработал план, направленный на получение мигрантами сертификатов без фактического проведения экзамена», — рассказали в ведомстве. Преступление совершалось в составе группы лиц. При проведении «видеоблока» мигрантам предлагалось выучить ответы на вопросы, в устной части им показывали правильные ответы. Письменные тесты не проводились.
Сфальсифицированные результаты испытаний направляли в один из вузов Санкт-Петербурга, где оформлялись сертификаты о знании русского языка, истории и российского законодательства. Позже эти документы за деньги выдавались иностранцам, которые использовали их для получения разрешения на временное проживание в РФ.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Лидер национальной диаспоры находится под домашним арестом, еще один фигурант — под подпиской о невыезде. Устанавливаются личности других участников преступной группы. Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее «URA.RU» сообщало о другой уральской преступной группе, организовавшей фальшивые экзамены для иностранцев. Ее участники проживали в Кургане и в Екатеринбурге.