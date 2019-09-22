Сенатор Пушков пристыдил любителей делать селфи в Освенциме

По мнению Алексея Пушкова, делать селфи в бывшем концлагере попросту безнравственно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков, представляющий в Совфеде Пермский край, жестко раскритиковал тех, кто считает нормальным делать селфи на месте бывшего концлагеря в Освенциме. Об этом российский парламентарий написал в своем микроблоге в Twitter.

Пушкова разозлило то, что в Сети появляется все больше снимков, на которых туристы радостно улыбаются, находясь у стен Освенцима, где гибли люди.

По словам сенатора, нынешнее поколение не видит разницу между памятником тысячам погибших и банальным парком развлечений, где можно сделать радостное селфи. «Это и есть банальность зла, используя выражение Ханны Арендт. В безразличии зло», — отметил Пушков.

Ранее «URA.RU» писало о том, что одежду и аксессуары с изображением лагеря смерти Освенцим запустил один из американских интернет-сайтов. Действия предпринимателей уже осудили сотрудники музея холокоста, созданного на базе концентрационного лагеря. На продажу выставили товары, на которых изображены сжигательные печи, ворота Освенцима, а также железнодорожный подъезд к лагерю. В музее холокоста тогда заявили, что идея американских предпринимателей является неуважением к памяти жертв холокоста и тревожным сигналом для общества.