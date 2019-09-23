22 сентября 2019

Появились снимки разбившихся на учениях боевых машин ВДВ. ФОТО

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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
Обе боевые машины оказались полностью разрушены (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Очевидцы поделились фотографиями двух боевых машин ВДВ, которые разбились при десантировании на стратегических учениях «Центр-2019» в Оренбургской области. Снимки опубликовали подписчики группы «Авиация» во «ВКонтакте».

На фото видно, что обе машины получили критические повреждения: корпуса изломаны, сильно погнут металл, местами стенки обеих БМД разошлись по швам. Одна из машин лежит на земле вверх колесами — судя по всему, она приземлилась на крышу.

По данным Минобороны, у обеих боевых машин при десантировании не раскрылись парашюты. Комментируя инцидент, в ведомстве уточнили, что учебная операция проводилась без экипажей, поэтому никто не пострадал. В Минобороны также заявили, что при десанте военных машин допустимо терять 2% от их общего числа.

В учениях «Центр-2019» в Оренбургской области принимают участие военные России и Китая, напоминает RT. Всего задействовано 128 тысяч военнослужащих и 20 тысяч единиц техники. За маневрами на полигоне наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Фото: группа «Авиация», «ВКонтакте»
Фото: группа «Авиация», «ВКонтакте»
Фото: группа «Авиация», «ВКонтакте»
Фото: группа «Авиация», «ВКонтакте»

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