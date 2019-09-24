Реконструкция стадиона обошлась в 13,1 млрд рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Заказчик строительства «Екатеринбург-Арены» ФГУП «Спорт-Ин» до сих пор полностью не расплатился с «Синарой-Девелопмент» (входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского) за возведение объекта, сообщили «URA.RU» два источника. По данным инсайдеров, из-за этого сохраняется целая цепочка долгов перед другими организациями, работавшими на объекте по субподрядам.

«Екатеринбург-Арена» была открыта после реконструкции в апреле 2018 года — перед чемпионатом мира по футболу. На строительные работы было затрачено 13,1 млрд рублей, «Синара-Девелопмент» на объекте была генподрядчиком. По словам инсайдера, компания до сих пор не получила всех обещанных денег за проделанную работу.

Еще один источник подтвердил, что «Спорт-Ин» якобы обещает бизнесу решить вопрос в ближайшее время: «Насколько известно, до конца месяца этот вопрос планируют решить. Есть проблемы с документами, причем не в Екатеринбурге. Сразу после оплаты работ начнется передача стадиона из федеральной собственности в областную», — поделился источник.

Из-за сложившийся ситуации страдают другие фирмы, работавшие на стадионе по контрактам с «Синарой-Девелопмент», например, «Астра-Строй», рассказали собеседники «URA.RU». У нее же есть обязательства перед своими субподрядчиками. Около года назад в СМИ появлялась информация, что суммарные долги составляют от 300 до 700 миллионов рублей.

В пресс-службе «Синары» пообещали дать комментарий позднее, в «Спорт-Ин» попросили сделать письменный запрос, ответ на него пока не поступил. Дозвониться до пресс-службы «Астры» оперативно не удалось.