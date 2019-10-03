Названо условие, при котором прекратятся утечки данных клиентов банков

Клиенты банков не смогут обезопасить себя от утечки данных Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Крупные утечки данных клиентов будут продолжаться до тех пор, пока проблему информационной безопасности не решат на законодательном уровне. Таким мнением с «URA.RU» поделился гендиректор компании Zecurion — разработчика систем для защиты от утечек информации — Алексей Раевский.

Комментируя очередную утечку данных клиентов Сбербанка, Алексей Раевский отметил, что именно этот банк является основной мишенью злоумышленников. «В банковской среде с информационной безопасностью дела обстоят не очень хорошо. Это дополнительная нагрузка на банки, на информационной безопасности они нередко пытаются сэкономить — и это, соответственно, сказывается на конечном результате», — рассказал Раевский.

По словам эксперта, самой большой опасностью в случае утечки данных является хищение финансовых средств клиентов. «Но надо понимать, что в СМИ информация всплывает только в том случае, если речь идет о краденных миллионах у одного человека. Хотя сумма убытков отдельных лиц может быть еще выше», — считает Раевский.

При этом обезопасить свои данные самостоятельно клиенты не смогут. «Необходимо работать на законодательном уровне, чтобы мотивировать банки заниматься информационной безопасностью. В связи с этой утечкой, в целом банк никак не пострадает и никакой ответственности не понесет. Поэтому у них нет стимула заниматься этим», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что общий объем утечки информации равен 60 млн кредитных карт Сбербанка, пишет «Национальная служба новостей».