СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией

Военных и бронетранспорт Турции стягивают в приграничный с Сирией город Акчакале. Перед этим турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, сообщает Bloomberg.
Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии «сегодня, может быть, завтра», передает со ссылкой на CNN Turk РБК. По данным турецкого телеканала к границам стягивают 20-ю бронетанковую бригаду. Вместе с тем глава государства обратился с заявлением к США, отметив, что если Турция и США не смогут вместе создать зону безопасности на востоке Ефрата, то Анкара займется этим в одиночку.
Эрдоган потребовал от американских политиков разъяснить свою позицию относительно сирийских курдских «Отрядов народной самообороны», которые в Турции причислили к террористическим группировкам. между тем как в Вашингтоне их считают с союзниками в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ).
В середине сентября президент РФ Владимир Путин побывал в Анкаре, где обсуждали ситуацию в Сирии. На Генассамблее ООН заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Соединенные Штаты и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере страны. Он потребовал вывода всех иностранных войск со своей территории.