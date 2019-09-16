Путин прилетел в Анкару обсуждать судьбу Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Турции для проведения ряда переговоров. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани будет обсуждаться урегулирование конфликта в Сирии.
«В ходе переговоров будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике (САР)», — сообщили в Кремле. Помимо трехсторонних переговоров, у Путина запланированы отдельные встречи с коллегами из Ирана и Турции.
Саммит Россия—Турция—Иран, посвященный Сирии, станет пятым для стран-гарантов урегулирования конфликта, длящегося с 2011 года. На первой встрече президентов в Сочи в ноябре 2017 года стороны договорились о создании зон деэскалации, за которые будет отвечать каждая из стран, сохраняя при этом суверенитет САР.