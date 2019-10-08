На Ямале инвалид, ждущий помощи от властей 20 лет, готовит протест

Организаторы ожидают, что на митинг придет около 50 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) Дмитрий Олейник 19 октября собирается провести митинг в поддержку нуждающихся в выделении жилья. Заявление в мэрию на имя главы города мужчина подал 8 октября. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Олейник стоит в очереди на получение жилья с 1998 года. Первый раз его сняли по непонятным причинам в 2014 году, но через год вернули в программу. Однако история, по его словам, снова повторилась. В 2018 году ему должны были дать отдельную жилплощадь вне очереди. Но год спустя, после ежегодной перерегистрации — отказали. Власти аргументировали это тем, что у его жены имеется жилищная доля в Тульской области. По словам Олейника, четверть доли жилпощади жены находится в одной из зон чернобыльского отчуждения, где его семья никогда не жила. Мужчина устал от «беззакония» местных властей и решил провести митинг.

«Уведомляю Вас о проведении публичного мероприятия в поддержку Конституции и защиты Федеральных законов и выполнения их», — говорится в тексте документа.

Основной площадкой митинга указана центральная площадь городского дворца культуры «Октябрь». Само мероприятие будет длиться два часа с 14:00 до 16:00. Предположительное количество участников — 50 человек.

Связаться с Олейником журналисту «URA.RU» не удалось. Он не ответил на звонки. В пресс-службе мэрии Нового Уренгоя также никто не взял трубку.