Спустя пять лет найден виновный по делу пермского «пьяного мальчика»

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о резонансном ДТП с пермским «пьяным мальчиком». Об этом сообщается на сайте СК РФ. Авария, в результате которой погиб 22-летний Евгений Скорняков, произошла в 2014 году. Именно он был назван виновником ДТП. Установить истину правоохранительным органам удалось спустя пять лет. Выяснилось, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем авто находился Сергей Ермаков.
«Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст 264 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый признал вину и дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд », — говорится на сайте ведомства.
Дело пермского «пьяного мальчика» получило широкую огласку в СМИ. Пермскую историю сравнили с резонансным ДТП, случившимся в Подмосковье с шестилетним мальчиком Алешей Шемко.
Свидетели ДТП указывали, что сразу после аварии водитель авто, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, усадил в кресло водителя Скорнякова. Однако доказать это экспертам не удалось «в результате умышленных действий следователя полиции Надежды Матвеевой», отмечает СК РФ. Основные вещдоки по уголовному делу — легковой автомобиль, одежда и медицинские документы с ее позволения были утрачены.
Изначально расследованием уголовного дела занимались следственные органы Пермского края, однако в прошлом году дело поступило в центральный аппарат СК РФ. Ранее суд признал Матвееву виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, но ей удалось избежать наказания в связи с амнистией.