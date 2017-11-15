Пермский «пьяный мальчик» ударил по репутации силовиков и экспертов

23:08 15 ноября 2017 0

Попытка выставить погибшего Алешу Шимко пьяным вызвала волну «разборок» с экспертами по всей стране Кадр выпуска программы «Пусть говорят»

На федеральном уровне взялись за пермского «пьяного мальчика». Речь об уголовном деле о ДТП, в котором выводы экспертов настолько сомнительны, что напоминают историю гибели в Подмосковье шестилетнего Алеши Шимко (в его крови первоначально обнаружили огромную дозу алкоголя).

Авария в Перми, которую сравнивают с подмосковной историей, произошла еще 23 июня 2014 года, но уголовное дело до сих пор расследуется. Однако ДТП получило резонанс именно сейчас — на фоне продолжающихся обсуждений на тему, насколько вообще можно верить экспертам, которых привлекают для расследования уголовных дел.

Под Пермью «ВАЗ-2112» столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, его тело врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском месте. А сидевший за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, Ерофеев (фамилия изменена) остался жив.

Свидетели по уголовному делу (бригада скорой помощи) утверждают, что за рулем сидел именно Ерофеев — он кричал от боли, потому что нога была зажата. В таком случае именно пьяный директор — виновник аварии, ему грозит до семи лет лишения свободы. Но эксперты, вопреки всем доводам, не смогли ответить на вопрос, кто же находился на рулем. Разбитая машина и одежда Ерофеева были почти сразу уничтожены с позволения следователя. Отсутствовали и медицинские документы. К тому же один из экспертов предположил, что в момент аварии мужчины могли перемещаться в салоне автомобиля — поэтому Ерофеев и оказался за рулем.

О том, как было проведено расследование уголовного дела, «URA.RU» подробно рассказывало в октябре. Следом историю подхватили федеральные телеканалы — НТВ («Главная дорога») и РЕН-ТВ («Добров в эфире»). Столичные телевизионщики как раз и пришли к выводу, что пермское ДТП — это аналог «пьяного мальчика» с выводами экспертов, которые противоречат здравому смыслу.

Алексей Пушков озадачил пермским «пьяным мальчиком» руководство российских правоохранителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Параллельно возникла и «кабинетная» активность: член Совета Федерации Алексей Пушков, к которому обращалась семья погибшего, известил Скорняковых, что перенаправил материалы генпрокурору Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. А ранее по уголовному делу (расследование продолжает пермский главк МВД) была назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза в Минздраве РФ. Однако ни автомобиля, ни одежды Ерофеева нет, как будут работать специалисты — непонятно.

Николая Скорнякова, отца погибшего, нисколько не удивляет интерес к пермскому ДТП на федеральном уровне, поскольку выводы экспертов действительно вызывают большие сомнения. Во-первых, альтернативную экспертизу проводил профессор Валерий Коротун, который на основе научной литературы пришел к выводу, что за рулем сидел именно Ерофеев. Во-вторых, рентгеновские снимки, которые якобы отсутствуют, а также описание травм, хранятся в медицинской карте (а ее срок хранения составляет 25 лет) в Пермской краевой больнице — есть ответ главного врача.

Дмитрию Матвееву приходится не только заниматься масштабными медицинскими проектами, но и разбираться с жалобами на экспертов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«И о каком хаотичном перемещении тел можно говорить? Думаю, что выводы экспертов изначально были направлены на затягивание расследования», — полагает Скорняков. Собеседник добавил, что был на приеме у и. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Последний пообещал разобраться в ситуации.

Старший государственный судебный эксперт пермской ЛСЭ Минюста РФ Андрей Рожков в эфире НТВ отказался комментировать результаты своей работы и заявил, что будет давать пояснения либо следователю, либо суду. Начальник Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Онянов сообщил «URA.RU», что в целом согласен с выводами своих сотрудников.

«Я хорошо понимаю семью погибшего, но нам не предоставили автомобиль, файлы автотехнической экспертизы и рентгенограммы. А додумывать факты мы не можем. Поэтому и не был получен ответ на вопрос, кто все-таки находился за рулем», — пояснил Онянов и отметил, что эксперты сами не могут запрашивать даже медицинские документы — это право следствия.

Источник в правоохранительных органах предполагает, что непрекращающиеся обсуждения качества работы экспертов в итоге ударит по репутации силовиков в целом: «Не секрет, что эксперт редко спорит с выводами следователя. И этим пользуются, экспертиза служит ключевым аргументом стороны обвинения. Сейчас же доверие к системе подорвано. А в Пермском крае и ранее были большие вопросы к государственным экспертам из-за их тесных взаимоотношений с силовиками, чиновниками и судами. Даже абсурдные выводы опровергнуть бывает просто нереально».

Сомнительных экспертиз, на основе которых принимаются судебные решения, было много всегда — говорит адвокат Григорий Синнер: «Не обо всех случаях говорят. А история [подмосковного] „пьяного мальчика“ прогремела за счет общественного резонанса. Ведь теоретически можно же напоить ребенка алкоголем. И у следователя не вызвали сомнений выводы эксперта. Многие суды довольствуются тем, что есть, а участники процесса специалистами не являются, поэтому спорить даже с сомнительной экспертизой всегда трудно».

Собеседник добавил, что суд вроде бы разрешает юридический спор, но фактически принцип состязательности сторон в уголовном праве не работает. Вспоминается и громкое уголовное дело актера сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ глобус пропил» Александра Килина, признанного виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки: главной уликой стала кровь жертвы на носке преступника. Но никто так и не объяснил, что же актер делал ногой, и как капля крови попала на носок, ведь Килин был обут.