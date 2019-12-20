Центробанку придется раздавать деньги россиянам просто так, уверены зарубежные эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Появились подробности стрельбы в центре Москвы вечером 19 октября, при которой погиб сотрудник ФСБ. Ее устроил бывший юрист из Подмосковья. Знакомая стрелка с Лубянки рассказала о его странностях, а отец заявил, что его сына зомбировали. Силовики пришли с обыском в квартиру стрелявшего — и нашли в ней целый оружейный арсенал.

Александр Бастрыкин отстранил от работы челябинских руководителей СКР. На такое решение главу Следственного комитета подтолкнула личная встреча с простыми челябинцами.

Российскому Центробанку придется просто так раздавать деньги населению, уверены швейцарские эксперты. К слову, повезет не только россиянам, но и жителям других развитых стран. Все для того, чтобы помочь росту потребительского спроса.

Главный онкоцентр России пожаловался в Минздрав на плохое качество отечественных лекарств. Российские препараты имеют серьезные побочные эффекты, уверяют врачи. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ответил на жалобы медиков просто: эти лекарства давно устарели и не считаются эффективными.

Автоинспекторы смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Если идею МВД одобрят, тестировать будут даже тех, чья трезвость не вызывает подозрений.

Депутат от «Единой России» подарил ульяновским детям сладкие подарки со своим портретом. В соцсетях замена рисунка Деда Мороза на снимок депутата стала предметом шуток, но автор подарков ничего странного в этом не видит.