Знакомая рассказала о странностях стрелка с Лубянки

Во время стрельбы у здания ФСБ в Москве пострадали пять человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина, открывший стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, держался одиночкой и мог разговаривать с самим собой. О странностях стрелка сообщила знакомая его матери.

«Он какой-то сам по себе. <…> Он может идти и сам собой разговаривать», — приводит ее слова «Пятый канал». Также женщина отметила, что он часто выглядел неухоженным. Она также рассказала, что, по ее воспоминаниям, мужчина работал юристом или адвокатом.

Ранее отец подозреваемого в стрельбе осудил поступок сына и не исключил, что его могли зомбировать. По его словам, сын был угрюмым, поэтому они почти не общались с ним после развода с его матерью в 1981 году.

Стрельба у здания ФСБ произошла вечером 19 декабря. По данным Следственного комитета России, погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Сам стрелок был ликвидирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), напоминает агентство Nation News.