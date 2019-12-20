Бастрыкин отстранил руководителей СКР в Челябинской области

Александр Бастрыкин не удовлетворен работой челябинских следователей, утверждает источник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Председатель Следственного комитета РФ отстранил от работы и. о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Степана Шульгу и заместителя начальника отдела криминалистики регионального управления Кирилла Кутепова. Об этом сообщил источник «URA.RU» в правоохранительных органах.

«Решение было принято после личного приема граждан, проведенного в декабре. Отстранение пока временное», — пояснил собеседник.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области рекомендовали «URA.RU» обратиться за комментариями в центральный аппарат Следственного комитета. Туда направлен официальный запрос.

Проблемы у челябинских следователей начались 12 декабря, когда во время приема граждан к Бастрыкину обратились представители челябинского завода «Уралтрубмаш» с жалобой на 2-миллионный долг по зарплате, преднамеренном банкротстве предприятия и выводе средств за границу. Глава СКР распорядился в месячный срок провести расследование уголовного дела. Также он приказал провести проверку жалобы челябинского инвалида, которому управляющая компания отказалась установить пандус к подъезду.