Отец стрелявшего в сотрудников ФСБ заявил, что его сын был зомбирован

Перестрелка возле здания ФСБ на Лубянке произошла накануне вечером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отец подозреваемого в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке осудил поступок сына и не исключил, что его могли зомбировать. При этом он не знает, правдивы ли сообщения о том, что огонь по сотрудникам ФСБ открыл именно его сын. По словам мужчины, он редко общался с ним, так как почти не принимал участия в его воспитании.

«Очень негативно отношусь к его поступку. Не знаю, правда ли это или нет», — рассказал отец телеканалу РЕН ТВ. Он отметил, что находится в шоке после происходящего и не исключил, что его сын был кем-то «зомбирован». Мужчина также добавил, что его сын был угрюмым, поэтому отец редко общался с ним после развода с его матерью в 1981 году.

Отец подозреваемого рассказал, что его сын работал охранником в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Из-за этого у него даже появился восточный акцент и он начал разговаривать как кавказец, сообщил мужчина. Отец стрелка рассказал, что его сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Вечером 19 декабря мать подозреваемого позвонила бывшему мужу, потому что тот не вернулся домой. Утром сын должен был поехать на соревнования по стрельбе.

Инцидент произошел в четверг 19 декабря, в результате стрельбы у здания ФСБ на Большой Лубянке погиб один сотрудник ведомства. Пять человек доставлены в больницу с ранениями, передает агентство Nation News. Следователи считают, что злоумышленник действовал без сообщников, мотивы преступления пока неизвестны. Преступника ликвидировали во время вооруженного сопротивления, напоминает телеканал 360.