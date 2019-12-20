Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько гранат, карабины и боеприпасы
В Сети появились кадры обысков в квартире мужчины, открывшего стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. Следственные действия проходили в подмосковном Подольске, где последнее время проживал стрелок.
«В доме был обнаружен целый арсенал», — сообщает «Пятый канал». Оперативники нашли гранаты, несколько карабинов и боеприпасы.
Стрельба у здания ФСБ на Лубянке произошла вечером 19 декабря, напоминает «Национальная служба новостей». По данным СК России, погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Сам нападавший был нейтрализован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), передает RT.