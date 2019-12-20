Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Автоинспекторам могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики всех автомобилистов. Об этом сообщили в МВД.
«Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения», — сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования.
Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.
Как уточняют в МВД, новый метод позволить проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. По мнению авторов идеи, экспресс-тесты помогут, если у водителя признаки опьянения сложно определить по внешним признакам. «Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий, — утверждают в пресс-службе МВД.
В настоящее время автоинспекторы могут ориентироваться на пять признаков опьянения водителя. К ним относятся запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Эти признаки служат причиной для проведения соответствующего теста.