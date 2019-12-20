19 декабря 2019

Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиафорум по проектам ЕР. Москва, тест на алкоголь, алкотестер
Для нового тестирования будет использоваться детектор алкоголя или портативный наркотестФото: Александр Мамаев © URA.RU

Автоинспекторам могут дать возможность проверять на алкоголь и наркотики всех автомобилистов. Об этом сообщили в МВД.

«Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения», — сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Инициатива МВД, меняющая правила освидетельствования водителей, позволит проводить экспресс-тестирования.

Для такой проверки будет использоваться бесконтактный детектор алкоголя, анализирующий воздух, который выдыхает человек. Второй вариант — новый для ГИБДД портативный бумажный наркотест, с помощью которого можно проводить экспресс-анализ слюны на наркотики.

Как уточняют в МВД, новый метод позволить проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей. По мнению авторов идеи, экспресс-тесты помогут, если у водителя признаки опьянения сложно определить по внешним признакам. «Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий, — утверждают в пресс-службе МВД.

В настоящее время автоинспекторы могут ориентироваться на пять признаков опьянения водителя. К ним относятся запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Эти признаки служат причиной для проведения соответствующего теста.

Расскажите о новости друзьям
Авто Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...