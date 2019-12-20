На месте происшествия до сих пор работают правоохранители Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При стрельбе в центре Москвы ранения различной степени тяжести получили пять человек, включая одного гражданского. Один сотрудник ФСБ погиб. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По предварительным данным, около 18 часов вечера 19 декабря человек в темной одежде с рюкзаком, вооруженный, как выяснилось позже, «Сайгой», попытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. Как рассказали « Коммерсанту» источники в силовых структурах, нападавший, побоявшись, что системы безопасности среагируют на оружие, побежал в сторону центрального здания ФСБ на улице Лубянка, выстрелив по дороге несколько раз в человека в форме ДПС. Им оказался сотрудник спецкомендатуры ФСБ.

После этого мужчина спрятался за колоннами одного из зданий и машинами и открыл огонь по силовикам и прохожим. Как рассказал телеканалу 360 один из очевидцев произошедшего, когда началась стрельба, прохожие не поняли, что происходит, многие не придали этому значение. Когда стало ясно, что это выстрелы, люди побежали и стали искать укрытие. Собеседница телеканала дошла до ближайшей кофейни, постучала в дверь и укрылась внутри. «Сотрудникам заведений вблизи Лубянской площади полицейские „сказали перекрыть все двери“, что и было сделано», — рассказала она.

По словам другого очевидца, полицейские быстро среагировали и стали эвакуировать прохожих из потенциально опасной зоны. «Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом полицейские, которые там были, сделали очень умный ход — они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а бежали», — приводит RT слова свидетеля.

Человек, наблюдавший за происходящим из здания напротив, в свою очередь, сообщил журналистам, что незадолго до случившегося у здания ФСБ ездил большой черный автомобиль, а во время стрельбы нападавший постоянно перезаряжал оружие и что-то кричал.

«Проехала какая-то чёрная большая машина. Она ездила туда-сюда. Ничего не происходило. Потом вдруг началась стрельба. <…>. Мы видели, как человек стрелял из-за колонны. Постоянно менял рожки в автомате и постоянно стрелял по сторонам. Мне кажется, что он кричал что-то, но мы не расслышали», — приводит LIFE слова собеседника.

Стрелок был нейтрализован снайпером, но до этого момента успел убить одного и ранить еще пятерых человек. «В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — заявила Петренко. Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия». Не исключено, что вскоре добавится еще одно уголовное дело о «Покушении на убийство», поскольку пострадал гражданский, пишет «Ъ».

После ликвидации стрелка его вещи проверяли саперы, взрывчатых веществ не нашли. За это время удалось установить его личность. По данным РЕН ТВ, им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Как сообщает telegram-канал 112, мужчина увлекался практической стрельбой, участвовал в соревнованиях МГСКК ДОСААФ. В дисциплине «карабин в пистолетном калибре» он занял третье место.