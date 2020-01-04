Миллиардер Усманов признался в болезненной реакции на санкции

Алишер Усманов не боится введения против него санкций Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Основатель холдинга USM Алишер Усманов заявил, что не боится введения против него санкций, однако признает, что они могут стать для него болезненными.

Усманов рассказал журналисту Financial Times, что не боится санкций, так как видел в жизни «вещи и пострашнее». »«Как я могу бояться санкций, если в жизни я столкнулся с гораздо более серьёзными вещами? Я их не заслуживаю, поэтому будет больно, если они придут», — заявил миллиардер. По словам Усманова. он не имеет привычки вмешиваться в политические вопросы.

Предприниматель отметил, что после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, он сократил свою долю в USM холдинге, снизив ее с 58% до 48%. по его мнению. эта мера должна спасти компанию от негативного влияния в случае, если в отношении него введут персональные санкции.

Усманов убежден, что применять политические и военные средства борьбы к бизнесу неправильно. Он отметил. что на западе должны понять. что Россия является не просто большой страной, но «в некотором смысле это сверхдержава», которая будет бороться за свое место. «Чем раньше ее партнеры поймут это, тем легче им будет легче заключить сделку», — считает предприниматель, отмечая, что миллионы людей думают также как и он.

Ранее власти Великобритании составили «черный список бизнесменов, близких к Владимиру Путину». В шорт-лист вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. писало агентсво « Царьград» . Их хотели использовать в качестве болевой точки в борьбе против Кремля. Однако Усманов заявил. что никаких личных поручений Кремля и президента не выплняет.

Миллиардер также рассказал об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, приватизации и о том, кому оставит наследство.