На Урале мать шестилетней девочки, рассказавшей о домогательствах, подаст иск о клевете

Заявление в суд мать девочки подаст после праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать шестилетней девочки из поселка Горный Щит подаст иск о клевете. Об этом «URA.RU» рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее соседка женщины опубликовала видео, где ребенок рассказывает о домогательствах со стороны друга своей матери.

«Мать девочки планирует после окончания праздничных дней обратиться в суд с иском в отношении соседки, которая распространила недостоверные сведения о ее семье и детях», — пояснил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Он также отметил, что руководство полиции Екатеринбурга проведет служебную проверку после того, как соседка, опубликовавшая видео, обвинила участкового уполномоченного в отсутствии адекватных мер реагирования. По словам Горелых, проверка установит, соответствует ли эта информация действительности.

Официальный представитель областной полиции добавил, что все материалы дела по обвинениям девочки переданы в региональное управление Следственного комитета.

Как писало «URA.RU», после публикации видео, где девочка рассказала о домогательствах отчима, ее мать заявила, что ребенок сказал это на камеру под давлением. Женщина рассказала, что в то время, когда мужчина предлагал ребенку покурить и выпить пива, она была на работе.