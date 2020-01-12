11 января 2020

Украина определилась с компенсациями семьям погибших в крушении Boeing в Иране

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, деньги, валюта
Компенсации составят 8,3 тысячи долларовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране правительство страны выплатит компенсации в размере 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов). Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

«Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в частности юридическую и финансовую», — пообещал Гончарук. Глава кабмина также сообщил, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в соответствии с коллективным договором сделает выплаты семьям членов экипажа разбившегося лайнера.

Гончарук отметил, что семьи погибших могут рассчитывать и на компенсацию от Ирана. «Наши дипломаты уже работают, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны», — написал он, напомнив про страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией.

8 января украинский Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение спустя несколько минут после вылета. В результате катастрофы погибли 176 граждан семи стран: украинцы, канадцы, иранцы, шведы и афганцы. Позже власти Ирана признали, что был сбит ракетой противовоздушной обороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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