Украина определилась с компенсациями семьям погибших в крушении Boeing в Иране

Семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране правительство страны выплатит компенсации в размере 200 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов). Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
«Государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в частности юридическую и финансовую», — пообещал Гончарук. Глава кабмина также сообщил, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в соответствии с коллективным договором сделает выплаты семьям членов экипажа разбившегося лайнера.
Гончарук отметил, что семьи погибших могут рассчитывать и на компенсацию от Ирана. «Наши дипломаты уже работают, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны», — написал он, напомнив про страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией.
8 января украинский Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение спустя несколько минут после вылета. В результате катастрофы погибли 176 граждан семи стран: украинцы, канадцы, иранцы, шведы и афганцы. Позже власти Ирана признали, что был сбит ракетой противовоздушной обороны.