13 января 2020

Кудрин оценил потери бюджета в триллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, кудрин алексей, портрет
Кудрин сообщил, в конце 2019 года власти предпринимали специальные меры, чтобы отдать больше денег из бюджетаФото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам 2019 года объем неисполненных расходов бюджета России составил 1 триллион 115 миллиардов рублей. Такие цифры назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я вижу в таком неисполнении расходов большую макроэкономическую проблему», — цитирует Кудрина РИА «Новости». В ноябре прошлого года Счетная палата предупреждала, что уровень неисполнения расходов бюджета России может достигнуть триллиона рублей, напоминает RT. Глава контрольного ведомства добавил, что власти в конце 2019 года принимали необходимые меры, чтобы отдать больше денег из бюджета. Однако это не помогло решить вопрос с огромными остатками.

Ранее Кудрин заявил, что объем воровства из федерального бюджета РФ составляет 2-3 миллиарда рублей ежегодно. Он уточнил, что это суммы, которые проходят по уголовным делам, пишет агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...