Кудрин рассказал о рисках для роста российской экономики

Алексей Кудрин призвал предприятия постоянно обновляться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сокращение численности трудоспособного населения, низкие доходы граждан и невысокая производительность труда являются главными рисками для роста российской экономики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, российская экономика «испытывает ряд вызовов», которые негативно влияют на темпы ее роста. «У нас уменьшается численность трудоспособного населения, этот фактор в ближайшие годы от 0,2 процентного пункта и больше будут вычитать из роста ВВП», — цитирует Кудрина РИА «Новости». Он добавил, что для наращивания объемов производства нужно повышать производительность труда. Низкие доходы граждан также являются риском для ускорения экономики, однако это не ключевой фактор, считает глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что для предприятий важно постоянно обновлять продукцию. Однако, по его словам, 90% компаний в России не предлагают ничего инновационного. Для изменения ситуации глава Счетной палаты предложил улучшать инвестиционный климат и повышать конкуренцию в экономике. «Инновационные преобразования всегда быстрее происходят, когда предприятие чувствует, что ему дышат в затылок, и тогда оно крутится», — добавил он.

Кудрин также рассказал, сколько денег воруют из российского бюджета. По его словам, эта сумма достигает до 3 млрд рублей по уголовным делам, пишет RT. Общий же объем нарушений в 2019 году, по оценке Счетной палаты, достиг 804 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей».