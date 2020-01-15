Жириновский предложил простить долги россиян по микрозаймам

По мнению Владимира Жириновского, МФО «загнали граждан в кабалу» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен поддержать ликвидацию всех микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств в России. Об этом политик заявил в Twitter.

«Они загнали граждан в кабалу», — написал Жириновский, говоря о последствиях заключения договоров с МФО. В дополнение ко всему лидер ЛДПР заявил, что нужно списать «все 40 млрд рублей долгов граждан» по кредитам.

Ранее с предложением ликвидировать все микрофинансовые организации и списать россиянам долги перед МФО к президенту РФ Владимиру Путину обратился политолог Станислав Белковский. Однако, как объяснил «URA.RU» экономист Константин Селянин, государство не станет рассматривать это предложение, потому что его принятие катастрофически скажется на экономике страны. По словам эксперта, «прощение» государством долгов даст сигнал россиянам о том, что можно не платить за свои кредиты в принципе.