В ассоциации туризма уточнили, почему 99% свердловчан остались в России на Новый год

Большинство уральцев никуда не полетели на праздники Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Всего 1% жителей Среднего Урала провел новогодние каникулы за границей. Об этом «URA.RU» сообщила служба исследований компании HeadHunter. Большинство опрошенных — 82% жителей — провели каникулы дома.

«Низкое количество путешествующих в новогодние праздники обусловлено как в целом общеэкономической обстановкой в стране, так и более высокой стоимостью отдыха в новогодние каникулы, чем в межсезонье», — пояснил «URA.RU» директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, добавив, что незначительно снизилось число отдыхающих с Урала, отправляющихся за границу через московский авиаузел.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова добавила, что больше всего домоседов оказалось среди респондентов из сфер науки и образования, закупок, а также из производства и сельского хозяйства.

«Вполне возможно, что многие отказались от поездок, так как в каникулы были заняты на работе», — рассказала Осипова.

По данным исследования HeadHunter, в последний день года на работу вышли 32% свердловчан, 42% трудились в течение новогодних праздников. Каждый четвертый респондент поддерживает идею о сокращении новогодних каникул. Так, за урезание праздничных дней или их ликвидацию высказались 28% свердловчан. Оставить все как есть хотят 49% опрошенных.

По данным Мальцева, в целом, число отдыхающих за рубежом уральцев в течение года не превышает 5,5%, а подавляющее большинство приходится на летние месяцы.