В период распространения коронавируса пенсионерам не следует лишний раз выходить из дома Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Понедельник, 23 марта — 103-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 12-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, на сегодняшний день известно о 358993 зараженных коронавирусом в мире (+15620 за сутки), 99384 выздоровевших (+2041) и 15468 погибших (+747).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81405). На втором месте — Италия (59138), на третьем — США (35409). Далее в списке Испания (более 33 тысяч заболевших), Германия (более 26 тысяч), Иран (более 23 тысяч) и Франция (более 16 тысяч).

Ситуация в России

За сутки в России зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 438 человек. Выздороветь удалось уже 20 россиянам. Под наблюдением до сих пор остаются более 50 тысяч человек.

Тем временем Следственный комитет начал проверку из-за появления ложных сведений о числе заразившихся коронавирусом в России. Также СК возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин.

По указу мэра столицы Сергея Собянина москвичам старше 65 лет запрещено выходить на улицу из-за коронавируса с 26 марта по 14 апреля. Во время карантина пожилые люди будут получать разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что главы остальных регионов последуют примеру Собянина.

Также в Москве больше не будут отправлять на проверку анализы людей, у которых подозревают коронавирус, в новосибирский центр «Вектор». Отныне они будут проверяться в московских федеральных лабораториях.

В Министерстве просвещения заявили, что с 23 марта до 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. Вместе с тем педагоги призвали отменить ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса.

Из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч мигрантов не могут покинуть Россию. В связи с этим многие из них рискуют оказаться на нелегальном положении.

Коронавирус в мире

Сегодня в Италию вылетел 14-й самолет из России для помощи в борьбе с коронавирусом. В Кремле заявили, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом безвозмездно.

Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат . В ближайшие дни будут проводиться дополнительные тесты.

Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах рассчитывает, что до конца этой недели все желающие смогут покинуть страну . Сегодня в ОАЭ выявили шестого россиянина с коронавирусом.

Что дальше?

Распространение коронавируса резко снизится в конце весны, считает главный эпидемиолог Минздрава РФ. Однако из-за большого числа заболевших инфекция вряд ли исчезнет полностью.

Запрет на полеты из России в другие страны, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, может продлиться до осени, прогнозируют аналитики туристического сервиса «Туту.ру».

В условиях коронавируса россияне смогут планировать летний отдых только в середине мая, рассказал URA.RU председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии.