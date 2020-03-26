Российские следователи будут бороться с фейками о коронавирусе

В Следственном комитете России создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения <…> заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России», — говорится на сайте СКР. Также члены рабочей группы будут искать в интернете и мессенджерах всю недостоверную информацию о коронавирусе, которая способствует «паническим настроениям».
Рабочая группа создана по решению главы СКР Александра Бастрыкина. Следственный комитет будет давать уголовно-правовую оценку по факту распространения фейков о коронавирусе, отметили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам о коронавирусе, которые призваны посеять панику среди россиян и вызвать у них недоверие к власти. В Совфеде и Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации о вирусе.
По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. За сутки количество заболевших увеличилось на 182 человека.
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