Российские следователи будут бороться с фейками о коронавирусе

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Рабочая группа по борьбе с фейками создана по решению Александра БастрыкинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Следственном комитете России создана рабочая группа по борьбе с фейками о коронавирусе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения <…> заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом в России», — говорится на сайте СКР. Также члены рабочей группы будут искать в интернете и мессенджерах всю недостоверную информацию о коронавирусе, которая способствует «паническим настроениям».

Рабочая группа создана по решению главы СКР Александра Бастрыкина. Следственный комитет будет давать уголовно-правовую оценку по факту распространения фейков о коронавирусе, отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам о коронавирусе, которые призваны посеять панику среди россиян и вызвать у них недоверие к власти. В Совфеде и Госдуме предложили ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации о вирусе.

По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. За сутки количество заболевших увеличилось на 182 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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