Крупнейшее предприятие Тюменской области закупило тысячи тестов на коронавирус

На коронавирус в «Сибуре» проверят более двух тысяч сотрудников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Холдинг «Сибур» закупил для проверки своих сотрудников в Тобольске несколько тысяч тестов на коронавирус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. Там отметили, что массовое тестирование работников на вирус уже началось.

«Тестирование, конечно, не панацея, но может помочь выявить коронавирус на „подступах“. Тестирование похоже на тест ДНК и занимает несколько минут, в течение которых у сотрудника с помощью вантой палочки берут образец слюны, помещают его в герметичную емкость для дальнейшего исследования с лаборатории», — пояснили агентству в «Сибуре».

Там уточнили, что тестируют не всех, а, в первую очередь производственников и персонал, который обеспечивает непрерывную работу предприятий холдинга.

В пресс-службе «Сибура» пояснили, что в рамках профилактики на предприятии отменили все командировки, более тысячи человек переведены на дистанционный режим работы. Сотрудники, которые продолжают работать на производстве, ежедневно проходят медосмотр: у них измеряют температуру тела и проверяют общее состояние здоровья.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени был подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусом. Пациент находится под наблюдением медиков в областной инфекционной больнице.